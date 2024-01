O Paris Saint-Germain empatou, em casa, a dois golos com o Brest, em jogo da jornada 19 da Ligue 1. Danilo e Vitinha foram titulares nos parisienses, enquanto Gonçalo Ramos entrou no segundo tempo.

O jogo começou a sorrir à equipa da casa. Aos 38 minutos, Marco Asensio inaugurou o marcador, após uma bela assistência de Barcola e aos 45 minutos, Kolo Muani fez o 2-0 para o PSG.

Contudo, tudo mudou no segundo tempo. Camara reduziu aos 55 minutos, num lance em que Danilo não ficou bem na fotografia e aos 80 minutos, Mathias Pereira Lage, internacional Sub-21 português, atirou para o 2-2.

Até final, Barcola viu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso da partida, que terminou mesmo empatada a dois golos.

Com este resultado, o PSG continua líder isolado do campeonato francês, com 44 pontos, mais seis do que o Nice, que é segundo classificado. O Brest está no terceiro lugar, com 35 pontos.

