O mercado não pára. Faltam menos de dez dias para o fecho da janela de transferências e há negócios que já são oficiais e outros que estão a ser ultimados, como o de Djaló para a Juventus. Há também jogadores com o futuro em aberto e que prometem agitar o mercado como Karim Benzema.



O francês continua com o futuro em aberto na Arábia Saudita e vai reunir-se em breve com os responsáveis do Al Ittihad, noticia a imprensa francesa. Não está descartada a possibilidade de o avançado voltar à Europa.



Siga, ao minuto, toda a ação no mercado de transferências



Quem pode estar prestes a fazer o percurso inverso é Miguel Almirón. O Al Shabab pretende contratar o internacional paraguaio e este vê com bons olhos a possibilidade de se mudar para o Médio Oriente, mas ainda não há acordo com o Newcastle e com o atleta.



Xabi Alonso quer recrutar Borja Iglesias ao Betis, avança o ABC de Sevilha. O avançado espanhol é o escolhido pelo técnico para substituir Boniface, lesionado de longa data. O líder da Bundesliga pretende um empréstimo até final da época, mas os andaluzes pretendem incluir uma opção de compra no valor de dez milhões de euros.



Lenny Yoro tem encantado ao serviço de Lille, de Paulo Fonseca, e está a despertar a cobiça de vários «tubarões». O PSG quer antecipar-se e fechar de pronto a contratação do promissor central. Para isso, o campeão francês vai reunir em breve com o emblema do norte de França, informa o Foot Mercato.