Tiago Djaló está cada vez mais próximo de reforçar a Juventus, e já foram publicadas, nas redes sociais do clube de Turim, imagens do defesa português a preparar-se para realizar os habituais exames médicos.



Siga, ao minuto, toda a ação no mercado de transferências

O central de 23 anos vai deixar o Lille, de Paulo Fonseca, para reforçar a Vecchia Signora. De resto, o técnico português já tinha dado conta da transferência do defesa, que está em fim de contrato com os franceses, para a Itália.



Esta época ainda não realizou qualquer jogo, depois de ter contraído uma lesão em março de 2023.