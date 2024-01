Num domingo em que Mourinho voltou a agitar a imprensa espanhola, depois de aterrar em Barcelona, as questões do Chiringuito receberam, apenas, um tímido sorriso do treinador português.

Sobre os portugueses lá fora, o técnico do Celtic, Brendan Rodgers, elogiou Paulo Bernardo e revelou que a cláusula de compra imposta pelo Benfica abre as portas a negociações para a contratação definitiva do internacional sub-21.

Também pelo Reino Unido, Diego Moreira está de regresso ao Chelsea, terminado o empréstimo ao Lyon de Anthony Lopes.

Siga, ao minuto, toda a ação no mercado de transferências.

Por cá, o icónico Zequinha prepara-se para deixar o Vitória de Setúbal e reforçar o Belenenses, saltando do Campeonato de Portugal para a II Liga. Nesse campeonato, o Leixões abriu cordões à bolsa para planear a fuga à despromoção, anunciando três reforços.

A fechar, e a adivinhar o que fará correr tinta nesta segunda-feira, Tiago Djaló prepara-se para, por fim, ser anunciado como reforço da Juventus.