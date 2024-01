Figura do Vitória, Zequinha vai voltar aos campeonatos profissionais pela porta do Belenenses, da II Liga. A informação, inicialmente avançada pelo jornal A Bola, foi também confirmada pelo Maisfutebol.

Nesta temporada, Zequinha participou em 15 jogos, 12 para o Campeonato de Portugal e três para a Taça: o Vitória é líder da Série D com 35 pontos em 16 jogos.

Formado no Vitória, Zequinha, de 37 anos, deixou os sadinos ainda na formação - rumou ao FC Porto - tendo regressado a Setúbal em janeiro de 2014 para, aos 27 anos, fazer o primeiro jogo pela equipa principal do clube do coração, onde esteve até ao início da época 2015/16, voltando em 2018/19, ainda com os sadinos no principal escalão.

O Belenenses, que regressou nesta temporada aos campeonatos profissionais, está no último lugar da II Liga em igualdade pontual com o LANK Vilaverdense.