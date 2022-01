No adeus a um dos maiores nomes da sua história, o Real Madrid compilou alguns dos melhores momentos de Francisco «Paco» Gento ao serviço do clube.

No vídeo, é recordado como um «diamante» com correrias semelhantes às de «um leão» e, até, comparado a uma águia. Os merengues despedem-se do antigo futebolista com imagens dos 18 anos em que vestiu de branco e ergueu seis Taças dos Campeões Europeus, que o tornam recordista.

No final, as palavras do homem que se tornou lenda nos madrilenos no século passado. «A minha casa, a minha família e isto [Real Madrid]. Isto é a minha vida. Sem isto não seria nada».

Veja o vídeo de despedida do Real Madrid: