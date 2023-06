O médio do Benfica Fredrik Aursnes foi titular na vitória da Noruega sobre Chipre (3-1), esta terça-feira, na quarta jornada do Grupo A de qualificação para o Europeu de 2024.

Em Oslo, Solbakken abriu a contagem aos 12 minutos e, com um bis (56m e 60m), Erling Haaland dilatou a vantagem e chegou aos 56 golos na temporada. Já em tempo de descontos, Kastanos reduziu para os visitantes.

Com este triunfo, o primeiro na fase de apuramento, a Noruega sobre ao terceiro lugar com quatro pontos. A Escócia lidera com 12 pontos em quatro jogos, seguida da Geórgia, com quatro (três jogos).

Espanha, com duas partidas disputadas e três pontos, é quarta, enquanto Chipre ocupa a última posição, sem qualquer ponto ao fim de três partidas.