O Luxemburgo protagonizou uma das surpresas da noite desta terça-feira, ao derrotar fora a Bósnia por 2-0.

Yvandro Sanches, avançado de 19 anos pertencente aos alemães do Borussia Monchengladbach, inaugurou o marcador para os visitantes logo aos 4 minutos num jogo em que os luxemburgueses foram rigorosos e tremendamente eficazes.

O 2-0 que sentenciou o jogo chegou aos 74 minutos e teve a autoria de Danel Sinani, médio ofensivo nascido na Sérvia, mas naturalizado luxemburguês.

Com este resultado, o Luxemburgo segue no terceiro lugar, agora com 7 pontos, no grupo que Portugal lidera com 12 e que tem a Eslováquia no segundo posto.

Os eslovacos foram a casa do Liechtenstein - a equipa mais fraca do Grupo J - vencer por apenas 1-0 com um golo do defesa Denis Vavro na compensação da primeira parte. A Eslováquia tem agora dez pontos.