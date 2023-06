A Suíça somou o primeiro desaire no apuramento para o Euro 2024, ao empatar em casa com a Roménia (2-2).

Num jogo realizado no Allmend Stadium, em Lucerna, a seleção de Murat Yakin até entrou bem no jogo e marcou duas vezes na primeira parte, com dois golos de Zeki Amdouni, o novo goleador suíço, de 22 anos, que vai brilhando no Basileia.

Nos minutos finais, tudo se complicou. Haris Seferovic foi a primeira aposta do treinador, entrando a meia hora do fim, para o lugar precisamente de Amdouni, enquanto na seleção romena, mais ou menos ao mesmo tempo, Iordanescu trocou Ianis Hagi por Valentin Mihaila.

Mihaila acabou por ser fundamental, ao fazer nos descontos da partida os dois golos que permitiram à Roménia empatar a partida e roubar os primeiros pontos à Suíça. A seleção de Seferovic tem agora dez pontos em quatro jogos, enquanto a Roménia está no segundo lugar com oito pontos em quatro jogos também.