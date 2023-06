A Inglaterra «cilindrou» a Macedónia esta segunda-feira por 7-0, na quarta jornada do Grupo C de qualificação para o Euro 2024 e segue líder, com 12 pontos.

O encontro em Old Trafford foi completamente dominado pelos ingleses, que não concederam qualquer remate aos visitantes.

Harry Kane abriu a contagem aos 29 minutos, enquanto Bukayo Saka (38m) e Marcus Rashford (45m) fizeram o 3-0 com que o marcador chegou ao intervalo.

Decorridos apenas dois minutos da segunda parte, Saka assinou o bis com um espetacular remate a longa distância, ainda antes de completar o primeiro hat trick da carreira (51m).

Por volta da hora de jogo, o campeão europeu Kalvin Phillips apontou o 6-0 (64m) e Harry Kane bisou aos 73 minutos, de penálti.

A Inglaterra segue, então, no primeiro lugar, enquanto a Macedónia do Norte é terceira, com três pontos em três jogos.