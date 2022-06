O Fulham, clube treinado pelo português Marco Silva, anunciou esta sexta-feira um encontro de preparação contra o Estoril, na Estádio António Coimbra da Mota.

Agendado para dia 24 de julho, este jogo marca o regresso do técnico de 44 anos à Amoreira, onde esteve nove temporadas como jogador e mais tarde como treinador.

We'll take on Estoril for our final match in Portugal next month.



