O juiz Francisco de Jorge, da Audiência Nacional, propôs que o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales vá a julgamento, pelo beijo «não consentido» à futebolista Jenni Hermoso, na final do último Mundial feminino, em agosto.

Além disso, o magistrado propôs julgar o ex-selecionador feminino Jorge Vilda, o antigo diretor da seleção Albert Luque e o gestor de marketing da Federação espanhola Rubén Rivera, pela pressão exercida junto da jogadora para que saísse publicamente em defesa de Rubiales.

No entender do magistrado, houve uma ação concertada entre os três, com a aprovação de Rubiales, para ir contra a vontade de Hermoso e «fazer com que ela concordasse em gravar um vídeo em que dissesse que o beijo tinha sido consensual».

Segundo o juiz, o beijo «não foi consensual e foi uma iniciativa unilateral e surpreendente» de Rubiales. Ainda assim, Francisco de Jorge esclarece no despacho que a sua função se limita a avaliar se há provas suficientes contra o antigo presidente da RFEF e os crimes pelos quais Rubiales deve ser julgado têm de ser especificados pela acusação.