Ann-Katrin Berger vai travar nova luta contra um cancro.



A guarda-redes alemã, que já tinha superado um cancro na tiróide em 2017, foi diagnosticada com a doença novamente, informou a própria, em comunicado.



«Quero atualizar os meus fãs diretamente. Infelizmente, após quatro anos livre do cancro, foi detetada uma recorrência na minha tiróide. Como desportista tenho de lutar todos os dias para ser a melhor que posso ser e é isso que irei fazer. Ao partilhar a minha história, espero ajudar outros que se encontrem numa situação semelhante. Estou a trabalhar de perto com o médico do Chelsea e com especialistas em Londres e irei começar os tratamentos esta semana. Continuo positiva de que o tratamento vai ser bem-sucedido como da última vez. Estou ansiosa de voltar ao relvado e ver-vos a todos em Kingsmeadow e em Stamford Bridge», pode ler-se na nota.



Recorde-se que em 2017, Berger foi submetida a radioterapia, o que incluiu tomar comprimidos que a deixavam radioativa e a obrigavam a ficar sozinha num quarto durante três dias, sem ver ninguém. Voltou aos relvados 76 dias após o diagnóstico.

Soberba defensora de penáltis, a alemã conquistou três campeonatos seguidos pelo clube londrino e em 2021 fez parte das três finalistas ao prémio de melhor guarda-redes do mundo da FIFA.















foi diagnosticada com cancro na tiróide. Foi submetida a radioterapia, o que incluiu tomar comprimidos que a deixavam radioativa e a obrigavam a ficar sozinha num quarto durante três dias, sem ver ninguém. «Mentalmente, foi a altura mais difícil», admitiu. Conseguiu um regresso notável à competição apenas 76 dias após o diagnóstico.