Cristiano Ronaldo e Rúben Dias integram o melhor onze do ano de 2021 da FIFPro.

O avançado do Manchester United e o defesa do Manchester City são assim os representantes portugueses neste onze, que também podia contar com Bruno Fernandes, ele que também estava nos nomeados.

O onze do ano: Donnarumma (PSG), Rúben Dias (Man City), Bonucci (Juventus) e Alaba (Real Madrid); Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea) e De Bruyne (Man City); Cristiano Ronaldo (Man United), Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munique) e Messi (PSG).