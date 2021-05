Jogo de doidos, muita diversão e a sensacional Atalanta a garantir a presença na Liga dos Campeões pelo terceiro ano seguido. Os nerazzurri de Bergamo venceram o Génova por 4-3, no Luigi Ferraris, e agarraram o segundo lugar na Serie A.



Ao intervalo, a Atalanta já vencia por 3-0, com golos de Zapata, Malinovsky e Gosens. O Génova reduziu logo após o descanso por Shomurodov, mas Pasalic fez o 4-1 aos 51 minutos e acabou com as dúvidas. Um penálti de Pandev e o bis de Shomurodov ainda levantaram algumas sobrancelhas, mas o jogo já estava perto do fim.



No outro jogo da tarde, o Spezia confirmou a permanência no principal escalão italiano ao vencer por 4-1 o histórico Torino. A equipa de Turim continua aflita e tem apenas quatro pontos de vantagem sobre o Benevento, o primeiro abaixo da linha de água.



Saponara, Nzola (2) e Erlic marcaram para o Spezia, Bellotti fez de penálti o único do Torino.



CLASSIFICAÇÃO GERAL DA SERIE A