O Barcelona é, tal como em 2018, o clube que mais altos salários pagou no mundo do desporto neste ano civil, seguido do Real Madrid e da Juventus, de acordo com a décima edição do estudo Global Sports Salaries Survey (GSSS).

O emblema catalão pagou, aproximadamente, um salário médio de 11 milhões e meio de euros a um qualquer atleta, valor inferior aos cerca de 12,35 milhões do último período homólogo.

Lionel Messi, que recentemente venceu a sexta Bola de Ouro da carreira, continua a ser o atleta mais bem pago, com cerca de 58,30 milhões de euros, nos quais se incluem direitos de imagem e honorários: um valor que acentua de forma vincada o desvio padrão em relação à média verificada.

Entre estes três emblemas de futebol, o Real Madrid mantém o segundo posto e a Juventus dá um salto do nono para o terceiro lugar em relação a 2018, não só pela aquisição de Cristiano Ronaldo nas suas fileiras, «mas também devido à assinatura com outros jogadores de custo», detalha o GSSS.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Depois de catalães, merengues e dos transalpinos, o top-10 fecha com sete equipas da liga norte-americana de basquetebol, que tem também outro clube no 11.º posto. O quarto clube de futebol a surgir na lista é o Paris Saint-Germain no 12.º lugar.

No que toca ao futebol, Manchester City, Bayern Munique, Manchester United, Atlético Madrid, Liverpool e Arsenal fecham os dez clubes com salários médios anuais mais elevados no período de análise. Isto apesar de, por exemplo, Liverpool e Arsenal só surgirem, no ranking global entre todo o estudo, nuns 'modestos' e respetivos 41.º e 44.º lugares, atrás de maior parte das equipas da NBA.

O estudo engloba 350 clubes de 18 ligas de um total de 12 países e oito modalidades, que agregam 10 070 atletas.

TOP 10 DE CLUBES QUE MAIS GASTAM EM SALÁRIOS (TODAS AS MODALIDADES)

Nota: posição (posição em 2018): clube, valor aproximado em milhões de euros

1.º (1): Barcelona, 11 461 ME

2.º (2): Real Madrid, 10 407

3.º (9): Juventus, 9 429

4.º (14): Portland Trail Blazers, 9 367

5.º (4): Golden State Warriors, 9 257

6.º (28): Orlando Magic, 8 841

7.º (3): Oklahoma City Thunder, 8 800

8.º (24): Denver Nuggets, 8 688

9.º (8): Miami Heat, 8 676

10.º (16): Cleveland Cavaliers, 8 590