Depois do empate arrancado no Camp Nou, o Real Madrid somou agora novo nulo, em casa, na receção ao Athletic Bilbao, fechando o ano de 2019 atrás do Barcelona que, no dia anterior, goleou o Alavés (4-1).

Uma noite azarada para os merengues, com Kroos e Nacho, ainda na primeira parte, a acertarem na trave, e Luka Jovic, mesmo a fechar o jogo, a acertar no poste. Mas a equipa basca também se pode queixar de falta de sorte e de um golo anulado por um fora de jogo milimétrico.

A verdade é que a equipa da casa entrou melhor, obrigando os bascos a recuar em toda a linha para a defesa da sua área. Vinícius assinou a primeira oportunidade, enquanto Kroos deixou a trave a abanar com um remate forte que Unai ainda desviou para a trave. Ainda na primeira parte, Benema também contou com uma boa oportunidade para marcar.

O Athletic tinha menos bola, mas também podia ter marcado, com destaque para um remate de Inãki Williams que obrigou Courtois a aplicar-se entre os postes. A verdade é que os bascos acabaram por encontrar um equilíbrio e afastaram a pressão da sua área. Ainda antes do intervalo, o Athçetic chegou a festeja um golo, mas Kodro estava adiantado e não valeu.

Já na segunda parte, mais uma bola na trave, desta vez com Nacho a cabecear, na sequência de um canto. O central tinha acabado de entrar para render Éder Militão que não conseguiu recuperar de uma pancada no olho. Os minutos passaram a correr e o ex-benfiquista Jovic, que rendeu Vinícius, também acertou no poste.

Ainda a fechar o jogo, Sergio Ramos viu um amarelo, por sinal o primeiro do jogo, que o afasta do próximo jogo com o Getafe. A última palavra foi mesmo do Athletic com Lekue a obrigar Courtois a grande intervenção a fechar o jogo.

Terceiro empate consecutivo do Real Madrid que desperdiçou mais uma oportunidade de ver o Barcelona pelas costas. A verdade é que são os catalães que entram em 2020 com dois pontos de vantagem sobre os rivais.

