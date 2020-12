Com os dois golos ao Parma, na noite de sábado, o futebolista português Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro em 59 anos a marcar 33 golos pelo clube no campeonato italiano.

Ronaldo bisou no Ennio Tardini, na goleada por 4-0, chegando aos 33 golos na Serie A, igualando uma marca registada pela última vez por Omar Sivori, em 1961.

À frente, agora estão só os 36 golos de Gunnar Nordahl e os 41 de Felice Borel.

⚪⚫ @Cristiano has equalled Omar Sivori, the last player to score 33 goals in a single calendar year in @SerieA_EN, in 1961 👏🔥#ParmaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/o4ELf5aRmX