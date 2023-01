Os futebolistas portugueses Gonçalo Inácio (Sporting) e Gonçalo Ramos (Benfica) estão entre 40 nomes jovens, com idade igual ou inferior a 21 anos, destacados pela UEFA como atletas a ter em conta no ano de 2023, como potenciais estrelas do futebol europeu.

A UEFA nota que recorreu, tal como habitualmente, à sua «rede de repórteres, correspondentes e editores do continente europeu para prever quais jogadores têm potencial para conquistar o futebol europeu em 2023».

A LISTA COMPLETA (nome, clube, nacionalidade, idade)

GONÇALO INÁCIO (Sporting, Portugal, 21 anos)

GONÇALO RAMOS (Benfica, Portugal, 21 anos)

Liel Abada (Celtic, Israel, 21 anos)

Arda Güler (Fenerbahçe, Turquia, 17 anos)

Álex Baena (Villarreal, Espanha, 21 anos)

Martin Baturina (Dínamo Zagreb, Croácia, 19 anos)

Dion Drena Beljo (Osijek, Croácia, 20 anos)

Armel Bella-Kotchap (Southampton, Alemanha, 21 anos)

Moisés Caicedo (Brighton, Equador, 21 anos)

Lucas Chevalier (Lille, França, 21 anos)

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad, França, 18 anos)

Zeno Debast (Anderlecht, Bélgica, 19 anos)

Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha, Sérvia, 21 anos)

David Datro Fofana (Chelsea, Costa do Marfim, 20 anos)

Valgeir Lunddal Fridriksson (Häcken, Islândia, 21 anos)

Alejandro Garnacho (Manchester United, Argentina, 18 anos)

Anthony Gordon (Everton, Inglaterra, 21 anos)

Malo Gusto (Lyon, França, 19 anos)

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Equador, 20 anos)

Milos Kerkez (AZ Alkmaar, Hungria, 19 anos)

Tom Krauss (Schalke, emprestado pelo Leipzig, Alemanha, 21 anos)

Victor Kristiansen (Copenhaga, Dinamarca, 20 anos)

Luiz Henrique (Betis, Brasil, 21 anos)

Eliot Matazo (Mónaco, Bélgica, 20 anos)

Quentin Merlin (Nantes, França, 20 anos)

Adamo Nagalo (Nordsjaelland, Costa do Marfim, 20 anos)

Nico Williams (Athletic Bilbao, Espanha, 20 anos)

Octavian Popescu (Steaua, Roménia, 20 anos)

Fabian Rieder (Young Boys, Suíça, 20 anos)

Giorgio Scalvini (Atalanta, Itália, 19 anos)

Nicolas Seiwald (Salzburgo, Áustria, 21 anos)

Xavi Simons (PSV Eindhoven, Países Baixos, 19 anos)

Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk, Ucrânia, 20 anos)

Crysensio Summerville (Leeds, Países Baixos, 21 anos)

Abakar Sylla (Club Brugge, Costa do Marfim, 20 anos)

Mathys Tel (Bayern Munique, França, 17 anos)

Kenneth Taylor (Ajax, Países Baixos, 20 anos)

Destiny Udogie (Udinese, emprestado pelo Tottenham, Itália, 20 anos)

Lesley Ugochukwu (Rennes, França, 18 anos)

Nicola Zalewski (Roma, Polónia, 20 anos)