O PAOK venceu quarta-feira o Kalamata, por 2-0, na primeira mão dos oitavos de final da Taça da Grécia.

Com os portugueses Rafa Soares, Fábio Soares e Nélson Oliveira na formação inicial, o primeiro golo da equipa de Salónica surgiu por intermédio do avançado luso, aos 26 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

No segundo tempo, Razvan Lucescu colocou Brandón Thomas no lugar de Nélson Oliveira, com o espanhol a fechar o resultado final, ao minuto 78.

Vieirinha foi lançado a 15 minutos do fim do encontro, Tiago Dantas e André Ricardo não sairam do banco de suplentes.