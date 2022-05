O tricampeão Olympiakos empatou, este sábado, a uma bola contra o PAOK, na penúltima jornada da Liga grega.



A equipa orientada por Pedro Martins ficou em desvantagem logo aos dois minutos no Clássico helénico. Filipe Soares, ex-Moreirense, abriu o marcardor. Com Rony Lopes a entrar apenas aos 58 minutos, foi João Carvalho, o outro português da equipa, a igualar a contenda em cima do intervalo.

O Olympiacos segue agora com 80 pontos, enquanto o PAOK é segundo, com 61, os mesmos que o Panathinaikos.