Já campeão, o Olympiakos continua imparável na Liga grega. O conjunto de Pedro Martins derrotou, este domingo, o AEK Atenas com um bis de Bruma.



Lançado ao intervalo, o internacional português precisou de cinco minutos para marcar a passe de El Arabi e chegou ao bis com um golo no último minuto. Ao contrário de Bruma, Semedo e Tiago Silva foram lançados de início por Pedro Martins e jogaram todo o encontro.



Refira-se que na equipa do AEK apenas Hélder Lopes foi utilizado, ao contrário de Nélson Oliveira e André Simões.



O Olympiakos tem 82 pontos mais 27 que o AEK, quatro classificado da fase de apuramento de campeão.