Apontado ao Benfica com insistência no último verão, Rúben Semedo falou à SportTV sobre o interesse dos encarnados e sobre o futuro, ele que tem contrato com o Olympiakos até 2023.

«Penso em trabalhar a cada dia. Adoro o Olympiakos, é um clube grande europeu, não só na Grécia. Se calhar está num campeonato que não merece, porque o campeonato grego não é tão forte», começou por dizer.

«Claro que tenho outros sonhos, mas neste momento estou focado no Olympiakos, em trabalhar dia a dia, melhorar, para depois sim ver qual será o meu futuro», prosseguiu.

O internacional português garantiu depois que não tem qualquer mágoa por não ter concretizado a transferência para o Benfica: «Não tenho arrependimentos na vida, tenho a consciência tranquila e sinto-me bem com as decisões que tomei. Não aconteceu porque não tinha de acontecer. De certeza que outras portas se abrirão no futuro.»

«Imagino que sim [que houvesse uma vontade grande de Jorge Jesus em contratá-lo], tenho muito carinho por ele, deu-me oportunidade de jogar muitos jogos na Liga. Aprendi muito com ele, mas como já disse, estou focado no Olympiakos», acrescentou.

A terminar, Rúben Semedo não fechou a porta a um reencontro com Jesus, com quem trabalhou no Sporting: «Nunca sabemos onde estamos amanhã, ou daqui a uma semana, as portas estão sempre abertas para reencontrar-me com ele ou com outro treinador.»