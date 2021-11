Sem competir desde o início de agosto depois de ter sido acusado de ter violado uma menor, Rúben Semedo esteve afastado da equipa do Olympiakos. No entanto, o defesa está muito perto de voltar aos relvados, de acordo com Pedro Martins, técnico do Olympiakos.



«O Semedo vai precisar de muito menos tempo para estar preparado para jogar do que o Fortounis. Daqui a pouco tempo [Semedo] estará pronto para jogar, falta pouco. O Fortounis vai demorar mais», referiu o treinador português, citado pela imprensa helénica.



Semedo esteve recentemente em Portugal e aproveitou para manter a forma no Estádio José Gomes, casa do Estrela da Amadora.