Após não ter ganho os últimos dois jogos no campeonato, o Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, regressou esta segunda-feira aos triunfos na I Liga grega, ao bater fora o Volos (1-2), na 24.ª jornada.

Aos quatro minutos, com assistência do internacional português Bruma, Fortounis fez o 0-1 no marcador. Contudo, a diferença durou pouco, uma vez que Fausto Grillo, assistido pelo ex-V. Guimarães Jean Barrientos, assinou o 1-1 aos dez minutos.

Já na segunda parte, aos 81 minutos, Yann M’Vila fez o golo do triunfo da equipa do Pireu, que além de Bruma, teve José Sá e Rúben Semedo a titulares. Tiago Silva foi suplente não utilizado, tal como Renato Santos do lado do Volos.

Com este resultado, o Olympiakos lidera com 61 pontos, mais 14 que o segundo classificado, o Aris. O Volos é sétimo, com 30 pontos.

O resumo do Volos-Olympiakos: