O Altay, do português Marco Paixão, recebeu e venceu o Besiktas por 2-1, em jogo a contar para a Liga turca.

Os forasteiros foram os primeiro a marcar, no início da segunda parte, por intermédio de Guven Yalcin, que rendeu o lesionado Miralem Pjanic ainda no decorrer do primeiro tempo.

A resposta da formação da casa foi surgiu por Leandro Kappel, aos 57 minutos, com a reviravolta a ficar completa já perto do final do jogo, por Karamoko Bamba.

Marco Paixão foi suplente utilizado na formação do oeste da Turquia, recém-promovida ao principal escalão do país. O Altay ocupa agora, à condição, a liderança da Liga Turca, com um ponto de vantagem para os campeões em título.