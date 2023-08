Após uma derrota por 3-1 frente ao Al Ahli, o médio saudita Hamad Al Abdan, que representa o Al Khaleej orientado por Pedro Emanuel, não poupou nas críticas à disparidade de qualidade entre as quatro principais equipas do país, financiadas por um fundo de investimento público do governo saudita, e as restantes equipas.

O jogador expressou a sua preocupação com o desequilíbrio acentuado no campeonato saudita.

«Acho que tivemos oportunidades no jogo de hoje, mas olhando para os jogadores de ambas as equipas, há aqui uma grande diferença entre o Al Khaleej e o Al Ahli. Eu gostaria de perguntar se o público está satisfeito com isso. Há quatro equipas que têm grandes jogadores protagonistas e as mais pequenas possuem jogadores razoavelmente bons. Isso não me parece justo. Todos dizem que é 11 contra 11, mas quando olhamos para os jogadores, são tipos que há dois meses estavam a jogar na [UEFA] Champions League e [depois] vieram para cá. Nós aqui não temos isso na equipa. Há uma diferença», disse, em declarações aos jornalistas

O Al Khaleej, sob o comando de Pedro Emanuel, conta com nomes como Fábio Martins, Ivo Rodrigues, Pedro Rebocho e Pedro Amaral. Enquanto isso, no Al Ahli, brilham jogadores como Mendy, Ibañez, Kessié, Mahrez e Saint-Maximin.

A diferença notável entre as equipas que beneficiam do financiamento do PIF (Public Investment Fund) e as restantes formações tem levantado preocupações sobre a equidade na liga saudita, com Al Abdan a tornar-se uma das vozes mais expressivas a destacar o desafio que esta disparidade cria para o equilíbrio competitivo do campeonato.