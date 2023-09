A mãe de Harry Maguire, central do Manchester United, expressou publicamente a preocupação que carrega com a crescente onda de críticas e abusos dirigidos ao filho, que subiram de tom após o autogolo diante da Escócia.

«Como mãe, ver o nível de comentários negativos e abusivos que o meu filho está a receber por parte de alguns adeptos, especialistas e meios de comunicação social é vergonhoso e totalmente inaceitável em qualquer situação, quanto mais quando se trata de alguém que se esforça ao máximo pelo clube e pelo país», começou por escrever Zoe Maguire na rede social Instagram.

A progenitora do defesa, que esteve presente nas bancadas durante o jogo em Hampden Park, acrescentou: «Eu estava lá na bancada [em Hampden], como de costume. É inaceitável o que se está a criar, por nada. Compreendo que no mundo do futebol há altos e baixos, aspetos positivos e negativos, mas o que o Harry recebeu foi muito para além do "futebol". Para mim, vê-lo passar pelo que está a passar não é aceitável. Detestaria ter de ver outros pais ou jogadores a passar por isto no futuro, especialmente os jovens rapazes e raparigas que estão a evoluir.»

A mãe de Harry Maguire elogiou ainda a força mental do filho, mas mostra-se preocupada com aqueles que podem não conseguir lidar com a pressão.

«O Harry tem um coração enorme e ainda bem que ele é mentalmente forte e consegue lidar com isto, porque outros podem não conseguir. Não desejo este tipo de abuso a ninguém», concluiu.

Esta não é a primeira vez que o jogador é defendido em público. Na última terça-feira, o selecionador inglês Gareth Southgate e o guarda-redes Aaron Ramsdale elogiaram fortemente o antigo capitão do Manchester United.