O futebolista sul-coreano Heung-min Son e centenas de fãs receberam a equipa do Tottenham este domingo, no Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul, num ambiente de euforia total, numa altura em que a equipa inglesa comandada por Antonio Conte vai realizar parte da sua pré-época para 2022/23 no país asiático.

Torneado por centenas de fãs sul-coreanos com camisolas do Tottenham, Son, que já estava na Coreia do Sul, encabeçou a receção aos seus colegas de equipa, que quando passaram a porta de desembarque viram centenas de fãs gritarem de alegria.

«Bem-vindos a Seul», pode ler-se, num cartaz que Son segurava, antes da chegada dos seus colegas de equipa. A capital da Coreia do Sul fica a cerca de 40 quilómetros do aeroporto.

Son posou depois para a fotografia com a bandeira da Coreia do Sul com Conte, assim como com os futebolistas Eric Dier, Ben Davies, Davinson Sanchez e Harry Kane.

Na Coreia do Sul, o Tottenham vai defrontar uma equipa da principal liga sul-coreana e também o Sevilha.