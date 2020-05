A Bundesliga, o primeiro entre os principais campeonatos europeus a regressar do confinamento imposto pela pandemia covid-19, prossegue este sábado com mais cinco jogos. O Bayern Munique está lançado para a conquista do 30.º título de campeão alemão (e oitavo consecutivo) e o Maisfutebol vai levar até si os melhores momentos (também em vídeo) do duelo entre os bávaros e o Fortuna Dusseldorf, e também do jogo entre o Wolfsburgo e o Eintracht Frankfurt dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva.

Enquanto por cá as equipas prosseguem com a preparação para o regresso do campeonato a meio da próxima semana, lá fora o o desconfinamento no desporto-rei já é uma realidade bem presente em alguns países. Na Dinamarca já se joga, na Sérvia houve campeão esta sexta-feira, vai voltar a jogar-se na Rep. Checa, Polónia, Ucrânia Israel e em muitas outras ligas europeias periféricas.

Na Hungria, por exemplo, haverá até adeptos nas bancadas nos três jogos agendados para este sábado. Abraços? Isso fica para depois: é que todos os adeptos têm de estar distanciados por três cadeiras.

Os jogos na Liga alemã:

Wolfsburgo - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven Sports 1)

Hertha Berlim - Augsburgo, 14:30 (Eleven Sports 4)

Mainz - Hoffenheim, 14:30 (Eleven Sports 3)

Schalke 04 - Werder Bremen, 14:30 (Eleven Sports 2)

Bayern Munique - Fortuna Düsseldorf, 17:30 (Eleven Sports 1).