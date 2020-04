André Onana, titular na baliza do Ajax nos últimos anos, diz que está na hora de deixar o clube de Amesterdão e dar «um passo em frente», numa altura em que, em Espanha, se fala no interesse do Barcelona.

«Estou muito agradecido ao Ajax onde fui muito feliz nos últimos anos. Passei cinco temporadas muito boas, mas penso que chegou o momento de dar um passo em frente. As minhas ambições são importantes», destacou o guarda-redes dos Camarões em declarações ao jornal Algemeen Dagblad.

Onana já esteve perto de assinar pelo Barcelona na última temporada, mas o clube catalão acabou por contratar o jovem brasileiro Neto.

A saída de Onana podia abrir caminho para a ascensão de Bruno Varela, guarda-redes cedido pelo Benfica, mas o clube holandês teria de conseguir um novo acordo para a permanência do guarda-redes português, uma vez que já formalizou o fim da ligação com os atletas que estavam vinculados até 30 de junho.