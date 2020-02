O Chelsea confirmou nesta quinta-feira a contratação de Ziyech, jogador marroquino que tem sido uma das figuras do clube holandês nos últimos anos.

Apesar de o extremo permanecer no campeão holandês até ao final do ano, o Ajax já lançou um desafio aos adeptos: elegerem o melhor golo dele com a camisola do clube.

A amostra não é nada má, não concorda?