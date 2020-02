A Juventus anunciou nesta quarta-feira a extensão do patrocínio com a seguradora Allianz, num contrato milionário no valor de 103,1 milhões de euros.

O acordo com a marca alemã abrange, não só o naming do estádio, que a partir de junho de 2023 passará a chamar-se Allianz Stadium, com o também a presença da marca nos equipamentos de treino e nos jogos da equipa onde joga Cristiano Ronaldo.

Além disso, as equipas femininas da equipa de Turim também passam a ter o nome da seguradora associada.