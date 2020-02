Foi um momento caricato vivido esta madrugada, durante a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 3-2: a dada altura, Jorge Jesus chamou Gabigol para lhe dar algumas instruções.

No seu jeito apaixonado, o treinador português excedeu-se e entrou dentro do relvado. Nessa altura Gabigol puxou Jorge Jesus para fora do campo e pediu desculpa ao quarto árbitros.

Jorge Jesus não evitou um sorriso rasgado com a situação.