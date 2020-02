O Flamengo, de Jorge Jesus, venceu esta quarta-feira o rival Fluminense, por 3-2, no Maracanã, e está na final da Taça Guanabara, que marca o fim do primeiro turno do campeonato Carioca.

Os rubro-negros dominaram a primeira parte e chegaram ao golo logo aos três minutos, por intermédio de Bruno Henrique. Gabigol aumentou a vantagem aos 9 minutos e Filipe Luís, logo no início da segunda parte (50 minutos) fez o 3-0.

Tudo parecia resolvido, mas o clássico ainda tinha história para contar e o Fluminense também. Um golo de Luccas Claro, aos 61 minutos, e Evanilson, aos 71, relançaram o encontro, mas o tricolor, que ainda viu o VAR anular-lhe dois golos por fora de jogo, acabou por não conseguir reverter a desvantagem.

Veja os melhores momentos do jogo: