Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, foi na segunda-feira à noite convidado do programa Jogo Sagrado, da Fox Sports Brasil e foi questionado sobre se Jorge Jesus revolucionou o futebol brasileiro.

«Eu acho que não. Ele chegou num momento muito bom no Brasil, é bom treinador… mas revolução? Já tivemos tantas equipas revolucionárias no Brasil… Não é a primeira vez que temos uma equipa revolucionária», disse o treinador, que aponta um momento-chave no percurso de Jesus no Flamengo.

«Quando Jorge Jesus veio para o Flamengo, no início foi muito perigoso, e seria tudo ao contrário – e nós estaríamos a falar diferente – se aquele penaltizinho para o Emelec fosse marcado . Era o terceiro golo, seria complicado», disse Vanderlei Luxemburgo, referindo-se aos oitavos de final da Libertadores. Record-se que o Emelec venceu a primeira mão, por 2-0, mas o Flamengo recuperou e também ganhou pelo mesmo resultado.

«Isso deu segurança ao Jesus e dali para frente ele contratou jogadores… Nunca se teve no Brasil cinco jogadores que jogaram a Champions League, na mesma equipa ao mesmo tempo», frisou o técnico.

Veja o vídeo das declarações de Vanderlei Luxemburgo: