Jorge Jesus visitou esta segunda-feira o navio-escola Sagres, que chegou ao Brasil no âmbito da viagem de circum-navegação que assinala os 500 anos da viagem de Fernão de Magalhães.

Mais de um mês a navegar à vela, após ter saído de Portugal no dia 5 de janeiro, o navio-escola Sagres entrou no Rio de Janeiro através das águas da baía de Guanabara, reentrância costeira que deu nome à embarcação quando esta pertencia à Marinha do Brasil.

O treinador esteve com o Comandante Maurício Camilo e entregou-lhe uma camisola do Flamengo, com o número 1500 nas costas, a assinalar o ano do descobrimento do Brasil. A fotografia, partilhada nas redes sociais, não caiu bem a todos, e gerou polémica.

«Apaga, ficou parecendo colonizador» e «Você é o cara, mister! Mas 1500 não é orgulho para nós brasileiros. Esse ano não marca o início do Brasil. Aqui já existiam indígenas que foram massacrados pelos portugueses e pelo rolo compressor de uma suposta "civilização"», são alguns dos comentários.

Na visita ao navio, Jorge Jesus esteve ainda com Jorge Cabral, embaixador de Portugal e Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades.

A viagem de circum-navegação vai prolongar-se durante 371 dias, sendo que a próxima paragem é Montevidéu, capital do Uruguai. O navio-escola Sagres vai passar por mais de 20 portos de 19 países diferentes.