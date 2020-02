O Flamengo recebeu e venceu o Madureira este sábado, no Maracanã, por 2-0, em jogo da sexta jornada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca.

A equipa orientada por Jorge Jesus chegou à vitória graças a dois golos na segunda parte. O primeiro foi apontado por Gabriel Barbosa, ao minuto 61. Já em tempo de compensação, aos 90+3’, Pedro fez o 2-0 final.

O triunfo vale o apuramento dos rubro-negros para as meias-finais da Guanabara, no segundo lugar do grupo A, atrás do Boavista, que somou os mesmos 13 pontos do Flamengo. No grupo B, avançado o Fluminense, que ainda tem um jogo por cumprir, mas lidera com 12 pontos, além do Volta Redonda.

Os golos da vitória do Flamengo:

O duelo ficou marcado, antes do apito inicial, por uma homenagem às vítimas da tragédia no centro de estágios do Flamengo. A 8 de fevereiro de 2019, dez pessoas, oito delas jogadores da formação, além de dois funcionários, faleceram, vítimas de um incêndio no Ninho do Urubu.