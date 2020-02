Cristiano Ronaldo marcou, bateu mais um recorde, mas a Juventus saiu derrotada de Verona, pelo Hellas Verona, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da liga italiana.

Com Miguel Veloso de um lado e Cristiano Ronaldo do outro, o jogo chegou empatado sem golos ao intervalo.

Já na segunda parte, Cristiano Ronaldo iniciou e concluiu a jogada do golo da vantagem da Juventus, aos 65 minutos. Após rodar sobre o kosovar Amir Rrahmani, o português combinou com Bentancur a meio campo e encarou de novo Rrahmani, antes de rematar rasteiro e colocado na área, para bater Silvestri. Golo com recorde, o de dez jogos consecutivos a marcar pela Juventus, algo que nunca antes fora conseguido por outro futebolista no clube.

O resumo do jogo, com o golo e recorde de Ronaldo:

Nessa altura já Miguel Veloso, substituído ao minuto 58, não estava em campo, mas acabou a sorrir de fora. Borini empatou a partida aos 76 minutos e, aos 86, o árbitro Davide Massa foi às imagens do vídeo-árbitro confirmar um contacto de braço e bola de Bonucci para um penálti que Pazzini não desperdiçou no duelo com Szczesny.

A Juventus perdeu pela segunda vez seguida fora de casa, após o desaire em Nápoles: é a terceira derrota na liga italiana, em 23 jornadas. A equipa de Maurizio Sarri mantém-se com 54 pontos e, caso o Inter de Milão, que tem 51 pontos, vença o dérbi ante o Milan, pode igualar a Vecchia Signora pontualmente no topo da classificação.

Já o Verona, com o triunfo, vai numa série positiva de oito jornadas sem derrotas, com quatro vitórias e quatro empates. Está à condição no sexto lugar, com 34 pontos.