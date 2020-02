Lionel Messi continua a ser o futebolista mais bem pago, à frente do português Cristiano Ronaldo, de acordo com um estudo publicado esta sexta-feira pelo L’Équipe.

Segundo o jornal francês, o número dez do Barcelona ganha um salário bruto de 8,3 milhões de euros por mês, enquanto Ronaldo ganha 4,5 milhões.

A fechar o pódio surge Neymar, o mais bem pago em França, com três milhões por mês, cerca de um milhão a mais do que o colega Kylian Mbappé.

Antoine Griezmann e Luis Suárez, também do Barcelona, ganham quase três milhões, enquanto Hazard e Gareth Bale são os mais bem pagos do rival Real Madrid, com dois milhões e meio por mês.