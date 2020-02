O surgimento de rumores sobre uma possível saída de Lionel Messi do Barcelona não têm sido raros ao longo dos últimos anos.

A verdade é que o craque argentino manteve-se, até agora, fiel ao clube de sempre, com juras de amor pelo meio.

Só que agora Lionel dá a entender que o cenário de uma eventual saída do emblema culé pode ser menos inverosímil do que se pensava. É que o seis vezes melhor jogador do mundo não teve problemas em criticar publicamente o ex-companheiro e agora diretor desportivo do Barça, Éric Abidal. «Acho que quando se fala de jogadores, há que os nomear, caso contrário está a ‘sujar-nos’ a todos e a alimentar coisas que se dizem e não são verdade», escreveu o jogador argentino no Instagram, com uma imagem de uma declaração de Abidal.

Ora, como ter Messi na sua equipa é o sonho de qualquer adepto, nos últimos dias têm-se multiplicado nas redes sociais montagens com o futebolista a envergar outras camisolas, como pode ver na galeria associada.

E você? Qual o equipamento que lhe ficaria melhor?