Que o ambiente no Barcelona não é melhor, já se tinha percebido. Mas agora é capaz de ficar ainda pior.

O diretor desportivo dos culés, Abidal, ao falar da saída de Valverde do comando técnico do Barça, declarou que «mutos jogadores não estavam satisfeitos nem trabalham muito».

E perante tal afirmação, Messi, capitão de equipa, utilizou as redes sociais para se atirar ao antigo companheiro e atual responsável do futebol do clube.

«Sinceramente, não gosto de fazer isto, mas acho que cada um tem de ser responsável pelos seus atos e decisões (…) Acho que quando se fala de jogadores, há que os nomear, caso contrário está a ‘sujar-nos’ a todos e a alimentar coisas que se dizem e não são verdade», publicou o jogador argentino, com uma imagem da declaração de Abidal.