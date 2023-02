Jorge Valdanlo elogiou a coragem de Jakub Jankto, internacional checo que assumiu a homossexualidade e mostrou-se envergonhado pelo futebol.



«Tiro o chapéu perante esta declaração e tenho vergonha pelo futebol. Tenho vergonha que em 2023 este seja um dos primeiros casos. É para termos vergonha. Neste particular, as mulheres deram-nos autênticas lições, fizeram um exercício de liberdade desde o primeiro dia. Isto ser considerado um ato de valentia nos dias de hoje denigre o futebol», defendeu o antigo internacional argentino no programa «El Tercer Tiempo» da Movistar.



Atualmente com 27 anos, Jakub Jankto foi recrutado pela Udinese ao Slavia Praga, ainda na formação. Passou depois por Ascoli e Sampdória, mas em 2021 foi contratado pelo Getafe, que o emprestou esta época ao Sparta. Assumiu-se como homossexual através de um vídeo nas redes sociais que pode rever aqui.