A seleção das Honduras surpreendeu e venceu o México por 2-0 na primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações da CONCACAF.

O lateral portista Jorge Sánchez foi titular e fez os 90 minutos. O avançado Bryan Róchez, da União de leiria, entrou na segunda parte e ainda fez o segundo golo da seleção hondurenha.

As Honduras adiantaram-se no marcador aos 30 minutos, com um golo de Anthony Lozano. Pouco antes, o guarda-redes mexicano Ochoa tinha saído lesionado, dando lugar a Malagón.

O México tentou reagir, mas não foi capaz de chegar ao golo, apesar de o selecionador Jaime Lozano poder contar com as suas estrelas no ataque e ter procurado várias soluções no banco.

Aos 72 minutos, surgiu então o golo de Róchez, que tinha entrado pouco antes para o lugar de Lozano.

Foi grande a festa da seleção das Honduras, no Estádio Nacional Chelato Uclés, diante de cerca de 25 mil adeptos.

«Falta um jogo, tudo pode acontecer, hoje aprendemos muito, foi uma grande lição», disse o avançado mexicano Edson Alvarez, após a partida.

O México ainda pode dar a volta á eliminatória na partida da segunda mão, marcada para a próxima terça-feira, no lendário Estádio Azteca, na capital mexicana.