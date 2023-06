Os Estados Unidos conquistaram a Liga das Nações da CONCACAF após venceram o Canadá por 2-0 na final, disputada em Las Vegas.



Com o «portista» Eustáquio de início, os canadianos não foram capazes de impedir o bom início de jogo dos norte-americanos que se colocaram na frente aos 12 minutos graças a um golo de Chris Richards a passe de Gio Reyna.



Ainda antes do intervalo, Folarin Balogun, avançado que pertence aos quadros do Arsenal, assinou o 2-0 novamente após assistência de Reyna. Steven Vitória, defesa que representou o Desp. Chaves na última temporada, entrou aos 61 minutos, mas o Canadá não conseguiu reentrar na discussão da partida.



Por sua vez, o México terminou a competição no terceiro lugar depois de derrotar o Panamá por 1-0. Jesús Gallardo, aos 4 minutos, anotou o tento solitário do encontro.



O resumo do Canadá-Estados Unidos: