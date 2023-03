O antigo jogador do FC Porto (2001/02) Hugo Ibarra, que agora é treinador do Boca Juniors, sentiu-se mal durante o treino da manhã desta quarta-feira e teve de ser hospitalizado.

O técnico de 48 anos sentiu dores de cabeça e alguma fraqueza, antes de sangrar do nariz. Foi assistido pelos médicos do clube e, de seguida, levado para o Hospital Italiano San Justo, onde vai passar a noite internado, por precaução.

Apesar do susto, o clube tranquilizou os adeptos e partilhou o relatório médico do hospital, juntamente com uma fotografia de Ibarra sorridente.

De acordo com o boletim médico, o ex-FC Porto foi internado devido a uma hemorragia nasal, que foi controlada. O treinador do Boca está «estável» e os médicos continuam atentos à evolução do seu estado de saúde.