O brasileiro Igor Benevenuto tornou-se, esta sexta-feira, no primeiro árbitro internacional da FIFA a assumir publicamente a homossexualidade.

Benevenuto, de 41 anos, explicou que nunca recebeu ofensas de colegas na arbitragem, jogadores e treinadores pela sua orientação sexual, embora o tema da homossexualidade seja, no futebol, «algo praticamente proibido».

Em declarações ao podcast “Nos Armários dos Vestiários”, Benevenuto, enfermeiro de profissão, adiantou ainda que há «muitas pessoas» no futebol com medo de «sair do armário».

«No meio da arbitragem, não é segredo que sou gay. E sou bastante respeitado. Os jogadores e treinadores nunca me ofenderam», referiu, no seu depoimento.

«Nós, os gays no futebol, somos muitos. Estamos em toda a parte. Mas 99,9 por cento estão dentro do armário. Há árbitros, jogadores, treinadores, casados, com filhos, separados, com vida dupla… Há de tudo. Nós existimos e merecemos o direito de falar sobre isso, de viver normalmente», afirmou, ainda, deixando uma mensagem final forte.

«O meu nome é Igor Junio Benevenuto de Oliveira. Sou árbitro de futebol. A partir de hoje, não serei mais as versões de Igor que eu criei. Não serei o Igor personagem árbitro, personagem para os amigos, personagem para a família, personagem dos vizinhos, personagem para a sociedade hétero. Serei somente o Igor, homem, gay, que respeita as pessoas e as suas escolhas. Sem máscaras, somente o Igor. Sem filtro e finalmente eu mesmo», apontou.

Benevenuto é árbitro desde os 18 anos e integra a lista de internacionais da FIFA como VAR.