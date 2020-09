A Confederação de Futebol Brasileira anunciou que vai equipar os prémios pagos a jogadores e jogadoras das principais seleções do país, satisfazendo uma antiga reivindicação do futebol feminino. Um passo histórico, mesmo a nível mundial, anunciado com pompa e circunstância pelo presidente Rogério Caboclo.

«Desde março deste ano, a CBF fez uma igualdade de valores em relação a prémios e diárias entre o futebol masculino e feminino. Ou seja, as jogadoras ganham a mesma coisa que os jogadores durante as convocações. Aquilo que eles recebem por convocação diária, as mulheres também recebem. Aquilo que elas vão ganhar pela conquista ou por etapas das Olimpíadas no ano que vem será o mesmo que os homens vão ter», revelou o presidente no decorrer de uma conferência de imprensa que também serviu para apresentar as duas novas coordenadoras do futebol feminino, Duda Luizelli e Aline Pellegrino.

Uma antiga reivindicação de Marta, considerada a melhor jogadora brasileira de todos os tempos, que chegou a recusar patrocínios das principais marcas desportivas por não pagarem o mesmo que aos homens.