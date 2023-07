A Globo foi condenada a pagar uma indemnização ao guarda-redes Sidão por o ter humilhado em direto, depois de um tribunal paulista ter rejeitado um recurso da emissora. Em causa está o facto de a estação ter decidido entregar um troféu de melhor em campo ao jogador.

Explicando. O caso remonta a 12 de maio de 2019, quando Sidão representava o Vasco da Gama, que nesse dia defrontou o Santos em jogo do Brasileirão. O Peixe venceu por 3-0 e o guarda-redes cometeu vários erros decisivos. A Globo promoveu uma votação junto do público para a eleição do Craque do Jogo e os adeptos elegeram Sidão, uma escolha irónica, motivada por chacota. Ainda assim, a emissora decidiu entregar-lhe o troféu em direto.

Sidão, atualmente com 40 anos e a jogar no Concórdia, da Série D, levou o caso a tribunal. Exigia 1 milhão de reais e o tribunal condenou a Globo ao pagamento de 30 mil reais (5.730 euros).

«A emissora poderia, simplesmente, ter optado por não entregar o troféu ao autor, poupando-lhe de tamanha humilhação e constrangimento em rede nacional», defenderam os advogados de Sidão, em declarações citadas pelo portal UOL: «Os danos à imagem foram imensuráveis, sendo que, após o ocorrido, a sua carreira entrou em declínio.»

A Globo argumentou que pediu desculpa ao jogador e também que alterou entretanto o regulamento do prémio de melhor em campo, passando a incluir a opinião de especialistas.