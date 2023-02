Os russos Shinnik Yaroslavl e os ucranianos do FC Minaj ficaram hospedados na mesma unidade hoteleira, na Turquia, e acabaram por envolver-se em confrontos.



De acordo com a imprensa russa, tudo começou depois de um atleta da equipa da Rússia ter chamado a atenção de um jogador do outro emblema, o que gerou uma discussão entre ambos. Rapidamente a situação descontrolou-se e os elementos trocaram agressões num dos corredores do hotel.



Os dois clubes estão a realizar um estágio em Belek, perto de Antália, antes do regresso dos respetivos campeonatos nacionais. O Shinnik Yaroslavl, do segundo escalão do futebol russo, confirmou o incidente e informou que vai mudar de unidade hoteleira.



Recorde-se que os dois países estão em guerra desde fevereiro de 2022, depois de Rússia ter invadido a Ucrânia.



Veja: